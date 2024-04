LIVE Cobolli-Jarry 6-3 - 3- - 4 -2, ATP Madrid 2024 in DIRETTA | il break dell’azzurro!!! Partita ancora chilometrica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 MA TANTO C’E’ LA PRIMA IN KICK! 30-15 Nooo Flavio era perfetto lo slice da destra, ma il dritto successivo doveva atterrare in campo! 30-0 Servizio, dritto di qua, dritto di la, PUNTOOOOOOO!! 15-0 Prima vincente. 4-2 IMPATTAAAAA LA RISPOSTA DI DRITTO, VOLA SUL CAMPO DI FIANCO IL DRITTO DEL CILENO, privato del tempo e dello spazio e incapace di accorciare l’apertura. BREAAAAAKKKK! CORAGGIO!! 30-40 Niente, la tensione. Scentra il drittoin pieno scambio. Altra seconda 15-40 Serve una prima in kick in retromarcia. Rovescio di Flavio in corridoio però. 0-40 Non ha il coraggio di affondare il cileno, LO FA L’AZZURRO CON IL SOLITO ROVESCIO LUNGOLINEA. Forzato di dritto di. Altra seconda in arrivo 0-30 IN RETE IL ...