Le 8 migliori Vitovska del Friuli Venezia Giulia scelte dal Gambero Rosso

(Di sabato 27 aprile 2024) In, tra i territori e relative denominazioni particolarmente vocate per la produzione di grandi vini bianchi e non solo - oltre al Collio, ai Colli Orientali, al Grave, ai preziosi passiti Picolit e Ramandolo, al Refosco -, c'è una piccola appendice che scivola verso Trieste, costeggiando l’Adriatico al confine con la Slovenia: il Carso. Roccia bianca, arsa e siccitosa, battuta dalla fredda bora caratterizzano la zona, terra ostica e difficile, dalla natura aspra e vigorosa, con inverni pungenti ed estati torride. Il vitigno bianco privilegiato nell’area è la malvasia istriana, ma vengono prodotti anche ottimi vini da chardonnay, pinot grigio, sauvignon, traminer, cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, refosco dal peduncolo. Ed è proprio sulle ...