Lazio - Zaccagni si allena in gruppo e potrebbe esserci contro il Verona | in dubbio Felipe Anderson

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La convincente prestazionela Juventus non è bastata per evitare l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma c’è ancora un finale di stagione tutto da giocare. Alla fine del campionato mancano ancora cinque giornate e ladovrà dare tutto per provare a centrare la qualificazione ad una Coppa europea, a cominciare dal match di sabatol’Hellas. Igor Tudor troverà di fronte a sé il suo passato e, sicuramente non vorrà fare brutta figura. La consueta seduta post partita di Formello ha regalato una buona notizia. Mattiasembra infatti aver smaltito l’infortunio, è tornato adrsi con ilessere già convocato per la sfida ai gialloblù. Ininvece...