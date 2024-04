Lazio - Casale | Ho vissuto dei momenti difficil - ma Tudor mi è stato vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma 26 aprile 2024 - Vigilia della sfida di campionato valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, lacerca di voltare pagina dopo la bruciante eliminazione in Coppa Italia patita contro la Juventus, dove ha vinto sì, ma con un solo gol di scarto, quando sarebbenecessario metterne almeno due per portare la sfida ai supplementari. Per dimenticare quantoall'Olimpico, i biancocelesti ripartono proprio dal loro stadio di casa, dove ospiteranno il Verona in una sfida a caccia di punti per tenere viva la rincorsa alla Champions League. Oltre a, intervenuto in conferenza stampa, anche Nicolòsi è offerto ai microfoni ufficiali del club laziale, per raccontare il suo punto di vista, prima della sfida contro gli scaligeri. Ecco le parole di uno degli ex di questa ...