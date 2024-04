Casale : « pronti per cinque finali, periodo difficile, ma Tudor mi è stato vicino» Le parole del difensore della Lazio Intervistato per il match program di Lazio-Verona, Nicolò Casale , giocatore biancoceleste, ha parlato così. VITTORIA JUVENTUS- «Rammarico o orgoglio? Entrambe. C’è sicuramente ... Continua a leggere>>

lazio, casale: 'Rammarico e orgoglio per martedì sera. Da domani per noi ci sono 5 finali' - Alla vigilia di lazio - Hellas Verona, dopo le parole di Tudor arrivano anche quelle del difensore biancoceleste, Nicolò casale. Il centrale, che è un ex della.

Continua a leggere>>

FORMELLO - lazio, Felipe c’è! Tudor stupisce tutti… - FORMELLO - Zaccagni recuperato per la panchina, Felipe Anderson confermato titolare nonostante il brutto infortunio all’alluce riportato in Coppa Italia. Il terzetto offensivo sarà ...

Continua a leggere>>

lazio, la carica di casale: "Ci aspettano cinque finali" - Il difensore, lanciato da Tudor nel Verona, ritrova la sua ex squadra: "Legato ai gialloblù, ma ora è il momento di sistemare la classifica" ...

Continua a leggere>>