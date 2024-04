Latte TreValli e soda caustica - il grido dei sindacati | Stupore per l’inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Pesaro, 27 aprile 2024 – Le insegne sindacali intervengono a gamba tesa sullo scandalo scoppiato nelle Marche riguardante il caso deldella Cooperlat. Ovvero la maxi perquisizione dei carabinieri Nas nello stabilimento di Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro: lì sono stati trovati grosse quantità die acqua ossigenata utilizzate, verosimilmente, per correggere l’acidità delavariato che così veniva rimesso in produzione. Per questo motivo sono state indagate nove persone tra i vertici dell’azienda, accusate di frode in commercio e di adulterazione del. “Apprendiamo conle notizie apparse sugli organi di controllo informazione riguardoche sta interessando un’azienda del gruppo Cooperlat ...