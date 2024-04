L’annuncio di Buckhingham Palace | Re Carlo tornerà presto agli impegni pubblici

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 27 aprile 2024) Nella giornata di venerdì 26 aprile 2024 si erano diffuse voci in merito a un peggioramento delle condizioni di salute di Re, affetto da un tumore scoperto a inizio anno in seguito a un’operazione che avrebbe dovuto essere di routine, che avevano fatto addirittura pensare che fosse vicino alla morte. In serata la situazione è stata però smentita da un annuncio ufficiale diffuso da Buckingham, da cui emerge un quadro clinico di diverso tenore. “Sua Maestà il Rea svolgere compitidopo un periodo di cure e recupero in seguito alla recente diagnosi di cancro” – si legge nel comunicato pubblicato sul profilo ufficiale Instagram e X, segno evidente di come la situazione sia in miglioramento. ...