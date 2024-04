L’annuncio di Buckingham Palace sulle condizioni di salute di Re Carlo | Assente per sottoporsi alle cure per il cancro Ecco il comunicato ufficiale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Se muove foglia, soffia vento, così recita il detto popolare, ma quello che si sta abbattendo sul palazzo reale inglese è un uragano. E come al solito, come accade dall’inizio di quest’anno nefasto, la corona è ancora costretta ad inseguire. La notizia del peggioramento delledi reIII, era nell’aria da giovedì sera, quando i media australiani avevano iniziato ad alzare i telefoni digitando il prefisso inglese per capire cosa stesse accadendo a casa Windsor. Puntuale, all’alba di venerdì, il sito di gossip Daily Beast ha guadagnato l’attenzione dei giornali on line di tutto il mondo lanciando la sua notizia “bomba”: “Ledel re britannico si sono aggravate e i piani per il suo funerale vengono aggiornati costantemente”, perchè nulla resti all’improvvisazione. Dall’America, come in un vecchio telefono senza ...