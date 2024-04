La Virtus a Tortona per difendere il primato | dove vedere la partita in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Bologna, 27 aprile 2024 – Penultima sfida di stagione regolare per lache, domani pomeriggio alle 18.15 scende in campo, sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, per affrontare la Bertram Derthona. La vittoria di lunedì scorso con Reggio Emilia ha riportato in testa alla classifica i bianconeri, adesso c’è da cercare diildal tentativo di sorpasso di Milano e Brescia, che domani pomeriggio si troveranno l’una di fronte all’altra. Un orecchio al Forum, ma testa ben concentrata sulla sfida contro, avversaria, statistiche e precedenti alla mano, tutt’altro che facile. “Ci aspetta una gara molto impegnativa contro Derthona – sottolinea coach Luca Banchi - Sarà determinante frenare il talento realizzativo dei nostri avversi, il cui ...