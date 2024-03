Basket | ko esterni per Virtus Bologna | Olimpia Milano e Brescia Scafati batte in volata Tortona | Galloway ne fa 38 e trascina Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) Un’altra grande domenica di grandein Serie A quella completata da poco con le sette partite disputate per la ventitreesima giornata della regular season 2023-2024. Ecco come sono andate, facendo un breve recap. UNAHOTELS-OPENJOBMETIS VARESE 113-80 L’Unahotelsnettamente l’OPenjobmetis Varese per 113-80, con un Langstonimmarcabile da 38 punti. Partenza favorevole agli ospiti (11-12), con i padroni di casa che reagiscono prontamente con un break di 12-0 (23-14). Ci pensa Smith a mettere il sigillo sul primo quarto per il +11 (26-15). Nel secondo quarto la Reggiana continua a macinare gioco e punti arrivando anche +16, con l’Openjobmetis che si affida alle fiammate di Nico Mannion – 20 punti per il playmaker azzurro – e ...