La Proprietà Intellettuale e le Sue Salvaguardie nel Diritto Societario Italiano

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di sabato 27 aprile 2024) In un’era dominata dall’innovazione e dalla tecnologia, la(PI) assume un ruolo cruciale nel tessuto economico e giuridico dell’Italia. Le aziende, dai colossi internazionali alle start-up in ascesa, vedono nella PI un asset fondamentale per la crescita e la competitività. Il Quadro Legislativo in Italia. Ilprotegge la PI attraverso un ...

first appeared on MoltoUomo.it.