Unicusano | diritto della proprietà intellettuale e sistema legislativo turco

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) - 22 aprile 2024. Martedì 7 maggio 2024, ore 9.30, presso l'Aula 7 dell'Università Niccolò Cusano, nel quadro dei cicli di seminari internazionali “The Balkan Region in the Framework of European Integration”, avrà luogo l'interventoProf.ssa Özge Özsoy (Anadolu University, Turchia) che tratterà tematiche di, con specifico riguardo ale all'armonizzazione dello stesso rispetto alla normativa dell'Unione europea. Il ciclo di seminari è coordinato da Valentina Ranaldi, Professore associato didell'Unione europea dell'Università degli Studi “Niccolò Cusano". Ufficio stampa