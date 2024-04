La Lazio piega il Verona e resta in scia per l' Europa

I TOP e i FLOP del match valido per la 34esima giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Lazio Verona Le Pagelle dei protagonisti del match tra Lazio Verona, valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I TOP – Per la Lazio la palma del migliore non può che essere attribuita a ...

22.43 Terza vittoria di fila della Lazio dopo il ko nel derby.All'Olimpico,Verona regolato 1-0 e 6° posto a 56 punti.Hellas a 31, +3 sull'Udinese terz'ultima Da corner, conclusione di Isaksen, Montipò respinge di piede. Più sicura la presa su Felipe Anderson.Occasione Hellas: Mandas manca la ...

Ci pensa Zaccagni a regalare la vittoria alla Lazio contro il Verona e a spingere la squadra verso la zona Champions: il quinto posto della Roma è distante appena tre punti.Continua a leggere

La Lazio vince contro il Verona con il risultato di 1-0 e si avvicina ancora al quinto posto per la Champions League. Igor Tudor continua a convincere sulla nuova panchina, lo aiuta Mattia Zaccagni. CONTINUI – Dopo la beffa in Coppa Italia la Lazio si rialza e vince per 1-0 contro il Verona. ...

Lazio – Hellas Verona 1-0 (primo tempo 0-0) Marcatori: 26`s.t. Zaccagni (L) Assist: 26`s.t. Luis Alberto (L) Lazio (3-4-2-1): Mandas;...

