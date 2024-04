La casa - nuovo film in arriv - prodotto da Sam Raimi | alla regia Francis Galluppi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 27 aprile 2024) Unde Laè in sviluppo per la Ghost House Pictures di Sam, scritto e diretto da un giovane regista indipendente,. Il progetto è al momento nelle sue fasi iniziali, e non sono disponibili altri dettagli al riguardo; la notizia è stata però confermata dallo stesso, attraverso un comunicato stampa: “è un narratore che sa quando tenerci sulle spine e quando colpire duro con violenza esplosiva. È un regista che nel suo primo lungometraggio, ha mostrato un non comune controllo del mezzo“. In The Last Stop In Yuma County,racconta la storia di un commesso viaggiatore implicato in una situazione molto tesa, che coinvolge degli ostaggi. A quanto si apprende ...