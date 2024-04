Pizzaiolo di Casalnuovo ricoverato in Brasile - l’appello di Clementino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGara di solidarietà a(Napoli), per unche lo scorso 19 aprile è rimasto vittima di un grave incidente a Rio de Janeiro, in, e da allora èin gravi condizioni in una struttura privata. Amici e parenti hanno infatti avviato una raccolta fondi a cui ha dato il proprio contributo anche il rapper napoletano, che oggi ha lanciato un appello ad aiutare il giovane, Raffaele De Simone, 30 anni, a restare nella clinica dove i sanitari brasiliani stanno cercando di salvargli la vita. Ilha già subito due delicati interventi chirurgici, ed al momento si trova in terapia intensiva e non può essere ancora riportato in Italia. “Raffy ha bisogno di cure – ha detto– i macchinari sono ...