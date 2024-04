Jasmine e Romina Carrisi insieme in tv | bellissime e diversissime - il siparietto che incanta tutti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 27 aprile 2024) Le due figlie di Al Bano sono apparse in coppia sul piccolo schermo, accolte in studio da Caterina Balivo per un’intervista. In una delle ultime puntate de La volta buona è successo un po’ di tutto, con la padrona di casa, Caterina Balivo, letteralmente scatenata. Ad assecondarla nel simpaticosono state, che poco prima aveva accolto in studio per un’intervista. La scena non è passata inosservata e i commenti sotto il post pubblicato sui social ovviamente si sono sprecati., le due figlie di Al Bano, sono apparse in tvper un’intervista a La volta buona – cityrumors.it (Fonte foto @Rai)“sei stupenda, la tua classe è unica”, “le due ...