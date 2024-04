Caterina balivo, gaffe con Lorella Cuccarini a La volta buona: «Questa poi la tagliamo» - Lorella Cuccarini è tornata in Rai per promuovere le nuove iniziative della sua associazione onlus di beneficenza, Trenta ore per la vita. Ospite nel salottino di La volta buona, ...

Continua a leggere>>

Lorella Cuccarini a La Volta Buona sulla morte della madre: “Soli tre giorni, non ero pronta” - Lorella Cuccarini si è raccontata nello studio de La Volta Buona. Un salto nel passato, rivivendo momenti vari della sua carriera. Non sono mancati riferimenti a dei momenti delicati e sofferti, uniti ...

Continua a leggere>>

Il segreto di bellezza di Caterina balivo per una pelle radiosa - Scopri i segreti di bellezza di Caterina balivo per una pelle radiosa e come adotta il digiuno intermittente per mantenere vitalità ...

Continua a leggere>>