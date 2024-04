Jacobs torna e corre in 10’’11 al debutto stagionale nei 100 metri

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 aprile 2024 - Marcellin pista a Jacksonville, in Florida, in una super sfida dei 100inla sua batteria, chiudendo con lo stesso tempo del compagno di allenamento, lo statunitense Trayvon Bromell. Il campione olimpicononva i 100dallo scorso settembre. Perera la prima uscita agonistica da quando fa parte del gruppo di coach Rana Reider in Florida, a quasi otto mesi dall'ultimo sprint nei 100del settembre scorso a Zagabria. Nei prossimi giorni, ricorda il sito della Fidal, il velocista delle Fiamme Oro si unirà al gruppo delle staffette azzurre che sarà impegnato il 4 e 5 maggio a Nassau (Bahamas) per le World Relays, l'evento mondiale che ...

