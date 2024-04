(Di sabato 27 aprile 2024) È di un morto il bilancio di unavvenuto nella serata di ierila strada123, in località Ponte Pozzillo, in territorio di Tolve (Potenza) . A perdere la vita un uomo di circa 65 anni, residente a Palo del Colle (Bari), morto dopo essere uscito di strada con il furgone che guidava. Immediati i soccorsi degli operatori del 118, ma non c'è stato nulla da fare per...

Il Ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir è rimasto ferito in un incidente d'auto mentre lasciava la scena dell'attacco a Ramle. Il suo veicolo si è ribaltato, ma è stato estratto con ferite intermedie. È stato portato in ospedale per accertamenti. Continua a leggere>>

incidente stradale lungo la Provinciale, muore un 65enne - È di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la strada provinciale 123, in località Ponte Pozzillo, in territorio ...

Continua a leggere>>

Famiglia si schianta in A1: in auto anche un neonato - Il mezzo si sarebbe ribaltato, vigili del fuoco e stradale subito in aiuto. Due i bambini coinvolti ma, fortunatamente, nessuno in gravi condizioni. .

Continua a leggere>>

incidente in via Emilia Ovest. Travolta mentre attraversa, gravissima ciclista di 66 anni - E’ successo intorno alle 12.30: stava pedalando verso la periferia quando è stata investita da un’auto. La donna è stata sbalzata dalla sella: subito soccorsa dalla conducente e dal 118. E’ in prognos ...

Continua a leggere>>