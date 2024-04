(Di sabato 27 aprile 2024) Buenos Aires, 27 aprile 2024 –Marisa Rodríguez, 60. Segni particolari: candidata a, argentina, ha sbaragliato la concorrenza delle più giovani e rappresenterà la provincia di Buenos Aires al concorso nazionale per, il 25 maggio. Mora, formosa, occhi blu mare, ringrazia la “genetica” per il suo aspetto. Avvenenti si nasce. E nel suo caso, si rimane per molto tempo. Aiutano certo una “vita sana, mangiare bene, fare attività fisica”. Insomma, nella sua ricetta di bellezza non c’è “niente di straordinario”. Visualizza questo post su Instagram ...

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Quando si dice “stracciare la carta di identità”… In Argentina la più bella di tutta non è una giovane dal fisico da sballo. A sbaragliare la concorrenza del concorso per Miss Universo è stata una affascinante 60enne che sembra avere fermato il tempo… Alejandra ... Continua a leggere>>

In gara per miss universo a 60 anni, Alejandra rompe tutti i tabù. Ma piovono commenti velenosi - Eletta miss universo Buenos Aires e il 25 maggio sarà tra le finaliste del concorso nazionale. In Argentina non c’è più nessun limite di età per le donne che vogliono partecipare ...

Continua a leggere>>

A 60 sbaraglia la concorrenza e vince la selezione per miss universo, chi è Alejandra Rodriguez. FOTO - Alejandra Rodriguez, avvocato e giornalista di 60 anni, è stata la vincitrice di miss universo Buenos Aires e lotterà per rappresentare il paese nell'edizione internazionale del concorso, un fatto che ...

Continua a leggere>>

Eletta la nuova miss universo Buenos Aires: ha 60 anni - Alejandra Marisa Rodríguez, 60 anni argentina, è la nuova miss universo Buenos Aires e rappresenterà la provincia della capitale argentina nel concorso nazionale il 25 maggio ...

Continua a leggere>>