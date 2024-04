Chi è Anastasia Savarese | “pupa” riminese ed ex Miss Universo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 22 anni, di Rimini, concorrente de Lae il secchione 2024, dove farà coppia con Federico Gorrino, ingegnere informatico di Torino, è una modella attiva principalmente su Instagram e TikTok dove condivide scatti professionali e momenti di vita quotidiana. @e Sento gli occhi addosso ? ? suono originale – Music editZ La giovane è molto seguita, oltre che per la sua bellezza, anche per i divertenti lip – sync su brani di reggaeton e trap partenopea, ed è stata finalista dinel 2022 per l’Emilia Romagna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) ...