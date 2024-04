Comicon - sabato 27 aprile David Lloyd e Glenn Fabry tra gli ospiti più attesi | il programma completo

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Grande attesa per la terza giornata delNapoli che vedrà tra glianche Ciro Priello che presenterà IF – Gli Amici Immaginari. C’è grande attesa per glie gli eventi della terza giornata diNapoli – International Pop Culture Festival domani,27. La sezione Cinema e Serie TV è pronta ad accogliere