Il ministro Lollobrigida non ha proposto Pino Insegno come direttore artistico della Rai

(Di martedì 16 aprile 2024) Il 15 aprile 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook lo stesso giorno. Il contenuto social mostra lo screenshot di un presunto tweet pubblicato il giorno precedente da Francescodell’Agricoltura,Sovranità alimentare e delle Foreste, che recita: «La RAI ha bisogno di unche difenda la Cultura Italiana nel Mondo. Un uomo del calibro di Dante, D’Annunzio, Leopardi. Una persona Super Partes. lo, un nome ce l’avrei:». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto dall’autore del post in analisi: «Ogni mattinasi sveglia e corre a dire cazzate piu’ veloce di Gasparri. ...

