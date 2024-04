Perché i fenicotteri sono rosa | il mistero è racchiuso in una cosa piccolissima

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 13 aprile 2024) I, nome scientifico Phoenicopterus roseus,noti per essere degli eleganti trampolieri grazie, soprattutto, all’inconfondibile tinta del loro piumaggio. Un colore sfumato e degradante, in diverse nuance di, che ottengono grazie alla loro alimentazione. Questi, infatti, si nutrono di molluschi, insetti acquatici e piccoli crostacei ma, soprattutto, del piccolo gamberetto, l’Artemia salina. Mai come in questo caso, dunque, vale massima secondo cui si è ciò che si mangia. I gamberetti interessati, infatti, contengono i cosiddetti carotenoidi, ossia i pigmenti (gli stessi che troviamo nelle carote) che conferiscono alle piume deiil caratteristico colore, depositandosi nelle penne in sviluppo, dopo una prima digestione ...