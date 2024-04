Il Milan resiste e difende il secondo posto | con la Juve è 0-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Torino, 27 aprile 2024 - Un punto a testa che non cambia la situazione per il, ma può consentire al Bologna, in caso di vittoria sull’Udinese, di raggiungere laal terzo.è stata una partita tra due squadre non di certo in salute, e si è visto per oltre un’ora, poi l’ingresso di Chiesa ha spaccato la partita, ma gli assaltintini sono stati vani e ilha resistito fino alla fine, anche con i giovani Bartesaghi e Zeroli in campo. Sportiello e Thiaw si sono eretti a baluardo e i rossoneri tengono il margine per il, mentre Allegri potrebbe essere raggiunto da Motta, peraltro candidato a sostituirlo in panchina. La partita Allegri conferma la difesa a tre ma lancia in avanti ...