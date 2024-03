Serie D | il difensore arrivato a dicembre Zucchini ha conquistato il Carpi | Qui il gruppo fa la differenza»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Èper l’emergenza che aveva colpito la difesa biancorossa con gli infortuni di Rossini e Frison e Gianlucasi è confermato inserimento di qualità nella rosa del. Per il centrale 9 gettoni, i primi 4 da titolare, gli ultimi 5 entrando nel finale quando mister Serpini ha alzato la Maginot passando al 3-5-2. Domenica a Riozzo col Sangiuliano la squalifica di Rossini dovrebbe riportarlo in campo dal 1’ (è in pole su Frison) e l’ex Desenzano è pronto a portare il suo mattone nella rincorsa dei biancorossi. "Quello che abbiamo fatto di positivo nelle ultime settimane – spiega – non conta più niente, conta solo la partita di domenica col Sangiuliano. Sarà una partita tosta, loro vengono da un periodo molto positivo con 10 gare utili che hanno interrotto a Imola, dopo aver battuto Forlì e ...