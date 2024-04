Il curioso caso di Baby Reindeer | la vera stalker della serie tv diventa vittima di stalking

(Di sabato 27 aprile 2024) Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Su Netflix sta impazzando “”, unatv che parla di unae che sta spopolando tra i cinefili. Latv racconta la storia di Richard Gadd, attore e comico scozzese,izzato da una donna chiamata Martha. L’ideatoretv non ha mai rivelato il vero nome, tuttavia i fan hanno indossato i panni di detective e sono riusciti a risalire allaidentitàdonna minacciandola di morte. La storia di Martha “” è il nomignolo che la donnaha attribuito a Richard,to la sua ossessione, e prende spunto da ...

Baby Reindeer , la nuova mini serie in sette episodi approdata su Netflix, è tratta da una storia vera capitata al comico e scrittore scozzese Richard Gadd, che per sei anni ha vissuto con l’incubo di una stalker che gli ha reso la vita impossibile, provocandogli uno stress post traumatico che ha ... Continua a leggere>>

La nuova serie Netflix Baby Reindeer è incentrata su una storia di stalking realmente accaduta all’attore comico scozzese Richard Gadd; non tutti sanno però che i numerosi messaggi che il protagonista riceve nella serie sono sono i veri messaggi che una stalker inviò a Gadd nell’arco di sei lunghi ... Continua a leggere>>

Scordatevi Attrazione fatale, il film del 1987, con Michael Douglas vittima di Glenn Close che gli vuole rovinare la vita e il matrimonio, dopo una notte di passione clandestina e un gran rifiuto a proseguire. Qui siamo in Inghilterra, a Londra, ai giorni nostri con la mini serie Baby Reindeer, ... Continua a leggere>>

serie B - Parma, Pecchia: "Nessuna festa, abbiamo ancora l’elmetto in testa” - Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Lecco in serie B. Queste le sue parole: “Altro che festa, altro che cappellino. Noi siamo ancora con l’elmetto ...

Continua a leggere>>

Baby Reindeer, in quale altra famosa serie avete visto Jessica Gunning - L'attrice ha ottenuto un'improvvisa attenzione da parte del pubblico e della critica dopo l'incredibile lavoro fatto per lo show Netflix.

Continua a leggere>>

Baby Reindeer, la vera Martha racconta la sua verità: «Sono io la vittima. Non vedo Gadd da 12 anni e non somiglio a quell'attrice» - La stalker è diventata lei stessa vittima di stalking. Dopo il successo di Baby Reindeer, la serie Netflix che racconta una vicenda accaduta all'attore e comico Richard Gadd, sono ...

Continua a leggere>>