La serie che sta spopolando su Netflix | quando la stalker è donna - una storia assurda

(Di giovedì 25 aprile 2024) Scordatevi Attrazione fatale, il film del 1987, con Michael Douglas vittima di Glenn Close che gli vuole rovinare la vita e il matrimonio, dopo una notte di passione clandestina e un gran rifiuto a proseguire. Qui siamo in Inghilterra, a Londra, ai giorni nostri con la miniBaby Reindeer, disponibile su, che è qualcosa di totalmente diverso, inaspettato e sconvolgente. Stavolta, infatti, la follia, la cattiveria e la malattia mentale sono di unaai danni di un uomo. Una situazione spiazzante con una forza drammaturgica che emerge grazie ad un racconto che non dà punti di riferimento come genere (leggero, drammatico, comico), ma che lascia interdetti. Ci sono tutte le caratteristiche narrative di un caso di stalking: una relazione tossica e continui abusi morali e fisici (nella quarta puntata ...