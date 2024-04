Tajani : “Sulla morte di Navalny il Cremlino ha delle responsabilità” Sulla morte di Navalny “mi pare che c’è preoccupazione” nel G7 e “tutti quanti siamo per condannare quanto accaduto”. Sui fatti “mi auguro che si accerti la verità” ma “se pensassimo che fosse morto di freddo non chiederemmo di ... Continua a leggere>>

"I fatti dovranno essere accertati ma è indubbio che Navalny è stato fatto morire. Non sappiamo se è stato ucciso fisicamente da un killer ma si può provocare la morte di una persona anche con una detenzione che è incompatibile con la vita e questo è successo. Navalny era in un gulag come quelli ...

Putin nazionalizza l'italiana Ariston. tajani convoca l'ambasciatore russo - Non sono noti i motivi della decisione. Tuttavia, dall'inizio della guerra in Ucraina, la Russia ha posto sotto «gestione temporanea» i beni di una manciata di aziende… Leggi ...

Il cremlino nazionalizza l'italiana Ariston. tajani convoca l'ambasciatore russo: "Chiediamo chiarimenti" - Il ministro degli Esteri Antonio tajani ha dato mandato al segretario generale della Farnesina di convocare l'ambasciatore della Federazione russa in Italia: "Il governo chiede chiarimenti" ...

cremlino, non ci sono i presupposti per colloqui con Kiev - (ANSA) - ROMA, 27 APR - "Attualmente non ci sono i presupposti per colloqui con Kiev. L'operazione militare speciale continua": lo dichiara il cremlino, citato dalla Tass. (ANSA).

