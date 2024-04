Il testo di Ho fatto un sogno | la canzone del 20° Scudetto dell’Inter 

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Houn“, ladel 20°dell’Inter, scritta da Madame, Tananai e Rose Villain, prodotto da Eclectic Music Group grazie al lavoro congiunto con Sugar Music e WMI, è disponibile da oggi. Il brano, come si legge sul sito dell’Inter “ha toni profondi ma freschi, giovani e intensi. Un brano che enfatizza l’amore viscerale per l’Inter e il senso di appartenenza ai colori nerazzurri, che parla di Milano, e lo fa guardando al futuro, al prossimo traguardo da raggiungere ‘ma io ne voglio di più…’ come cita il ritornello. La colonna sonora ideale per celebrare la cavalcata nerazzurra che ha portato alla conquista del 20° tricolore“. Ildi “Houn” – Madame, Tananai e Rose Villain Internazionale, con te irrazionale. C’è una nuova stella, ...