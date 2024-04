F1 - pagelle qualifiche GP Cina | Verstappen irraggiungibil - Red Bull blinda la prima fila

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Sulla pista di Shanghai vanno in scena ledel Gran Premio di. Poche ore dopo la sprint race – vinta da Max– i piloti scendono in pista a caccia della pole position. E’ il campione olandese a conquistare lapiazza, seguito poi dal compagno Sergio Perez. La secondaè occupata da Fernando Alonso e Lando Norris, mentre laFerrari è in terzaed è quella di Charles Leclerc. Settima piazza per Carlos Sainz, protagonista di un contatto con le barriere durante il Q2. La grande sorpresa della giornata è l’eliminazione in Q1 di Lewis Hamilton, qui ultimo vincitore.– 10 Il pluricampione olandese continua a fare faville.segna il giro veloce ad inizio del Q3 ed è ...