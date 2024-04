Giro d’Italia 2024 | sedicesima tappa Livigno-Santa Cristina Val Gardena Percorso - data e altimetria | Stelvio distant - ma ultima salita dura

Geraint Thomas e la Ineos-Grenadiers vogliono riprovarci con il Giro d’Italia . Il ciclista gallese, che lo scorso anno ha visto sfuggire la maglia rosa alla penultima tappa, la cronometro del Monte Lussari, cercherà il nuovo assalto alla corsa italiana anche all’alba dei trentotto anni. Ma non ... Continua a leggere>>

Un altro snodo cruciale del Giro d’Italia 2024 è previsto per sabato 18 maggio, quando per la quattordicesima tappa andrà in scena la cronometro lungo le strade lombarde che parte da Castiglione delle Stiviere e arriva sul lungolago di Desenzano del Garda. Sarà la seconda corso il tempo della ...

