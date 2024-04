Giro d’Italia - Geraint Thomas | Siamo motivati Pogacar il favorito ma avrà tutti gli occhi addosso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024)e la Ineos-Grenadiers vogliono riprovarci con il. Il ciclista gallese, che lo scorso anno ha visto sfuggire la maglia rosa alla penultima tappa, la cronometro del Monte Lussari, cercherà il nuovo assalto alla corsa italiana anche all’alba dei trentotto anni. Ma non sarà sicuramente facile, soprattutto per la presenza di Tadej. L’uomo della UAE Team Emirates appare come il favoritissimo delle tre settimane nel Bel Paese e per alzare il Trofeo senza Fine, ma alle sue spalle la lotta per il podio è apertissima. Il gallese vorrà provarci sicuramente, affiancato nuovamente da Thymen Arensman, lo scorso anno sesto nella generale. “La preparazione è andata bene – afferma al sito ufficiale della squadra – e ho buone sensazioni prima della partenza. Abbiamo una squadra molto ...