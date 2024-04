Giro di Romandia 2024 - ordine d’arrivo e classifica quarta tappa | trionfa McNult - Ayuso in testa alla generale

Brandon McNulty fa sua la cronometro individuale di Oron(15,5 km), valida per la Terza tappa Giro Romandia 2024 . Cambia la classifica generale con lo spagnolo Ayuso , giunto quarto, nuovo leader. Terza tappa Giro Romandia 2024 : LA CRONACA La frazione odierna contro il tempo è stata flagellata ... Continua a leggere>>

17.40: Quarto posto per lo spagnolo Juan Ayuso che è il nuovo leader della classifica generale con 7 secondi di vantaggio Ian Van Wilder (Soudal Quick-Step) e 10 sul russo Aleksander Vlasov ...

