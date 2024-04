Galante | Torino - l’Inter non farà sconti! Buongiorno? Un auspicio

(Di sabato 27 aprile 2024) L’ex di Inter e, ha parlato a Tuttosport della partita di domani al Meazza. L’ex difensore si è espresso anche su Alessandro. NESSUN SCONTO ? Fabionon crede ad un’Inter distratta: «Ma al clima di festa, in grado di alleggerire, ci credo poco: nessuno. Per il Toro sarà una gara difficile, contro un’Inter che giocherà con testa e gambe più leggere. A Juric serve una vittoria, ma contro una squadra che ha perso una sola partita in tutto il campionato diventa difficile». VINCENTE ?sul percorso dei nerazzurri: «Stupito? No, perché è figlia di un lavoro iniziato da Spalletti, proseguito da Conte e perfezionato con Inzaghi. Già da tanti anniè la formazione nettamente ...

