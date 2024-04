Furto nella notte da Primo - il ladro si è ferito con i vetri

(Di sabato 27 aprile 2024) Arezzo, 27 aprile 2024 –all’Antica Bottega diin via Cavour. Intorno alle 5 uno dei cippi di metallo che delimitano il marciapiede è stato usato da un balordo per sfondare il vetro della porta. Il bottino è di circa 200 euro di fondocassa e qualche bottiglia di alcolici. I carabinieri stanno indagando; ilperaltro si ècon ie avrebbe perso parecchio sangue.

Dopo l’annuncio del loro debutto per domani notte , i fan presenti a Collision potranno ammirare i Grizzled Young Vets in uno scontro inedito contro due veterani della categoria di coppia AEW, ovvero gli Acclaimed . James Drake e Zack Gibson se la vedranno dunque con Max Caster ed Anthony ... Continua a leggere>>

Incidente con un pullman in A13, cinque feriti - Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente nella notte in A13 a Ferrara dove è rimasto coinvolto ... località Diamantina. E' successo poco prima dell'una e mezzo e la dinamica è in corso di ...

Continua a leggere>>

Incidente con un pullman in A13 a Ferrara, cinque feriti - Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente nella notte in A13 a Ferrara dove è rimasto coinvolto ... località Diamantina. E' successo poco prima dell'una e mezzo e la dinamica è in corso di ...

Continua a leggere>>

Meteo, tempesta Sancho in arrivo: dove e quando pioverà. Nuovo calo delle temperature, le previsioni fino al primo maggio - Nuova perturbazione atlantica in arrivo. È la Tempesta Sancho, così è stata ribattezzata in Spagna dall'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet). Le previsioni indicano ...

Continua a leggere>>