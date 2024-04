Finisce la corsa di Bellucci | eliminato nei quarti da Duckworth

Mattia Bellucci sfiora l’impresa nel torneo challenger di Pau (100 mila euro di montepremi, cemento indoor). Il ventiduenne bustocco (n°183 Atp) è stato battuto nei quarti di finale per 3/6, 6/4, 7/6(2) allo statunitense Brandon Nakashima , testa di serie numero 3 del tabellone e numero 90 de ... Continua a leggere>>

E’ tempo di Ponti, lungo come quello che si vuole realizzare sullo stretto di Messina, e meno lungo come quello che il comune di Crotone vuole realizzare per collegare due aree della città. Lo ha comunicato l’assessore al PNRR Luca Bossi. La pubblicazione segue di qualche giorno la pubblicazione ...

Continua a leggere>>