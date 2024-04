Festa scudetto Inter si trasforma in incubo | la toccante lettera del giovane tifoso

(Di sabato 27 aprile 2024)dell’siin un vero e proprioper unnerazzurro: lacommuove tutti dove racconta la sua disavventura Poco meno di una settimana fa l’è diventata campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia. Conquistando, così, la tanto agognata e sognata “seconda stella” prima dei “cugini” del Milan. Tra l’altro rossoneri battuti nel corso di un match che ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo, poi il triplice fischio di Colombo e lanerazzurra per tutta la notte. Proprio come hanno fatto i tifosi della “Beneamata” che, nonostante la fitta pioggia di lunedì sera, sono scesi in piazza del Duomo per osannare i loro ...

L’ Inter festeggia il suo ventesimo scudetto , conquistato battendo il Milan 2-1, cantando. Spunta la novità musicale, tutta dedicata ai propri tifosi. LA FESTA CONTINUA – Il tripudio nerazzurro per la conquista del tricolore sembra non voler cessare. Anzi, i festeggiamenti dei tifosi dell’ Inter per ... Continua a leggere>>

Serie A: Inter-Torino DIRETTA e FOTO - Quella che poteva essere una domenica insidiosa, per l'Inter si è trasformata in una domenica di festa. La vittoria dello scudetto con cinque giornate d'anticipo ha infatti permesso agli uomini di ...

Continua a leggere>>

Festa scudetto Inter rischiava di trasformarsi in dramma: 13enne colpito da petardo - La festa per lo scudetto dell'Inter andata in scena lunedì sera si è trasformata in un incubo per un giovanissimo tifoso dell'Inter ...

Continua a leggere>>

NEWS - Inter, ferito un 13enne durante la festa scudetto - La festa per lo scudetto dell'Inter andata in scena lunedì sera si è trasformata in un incubo per un giovanissimo tifoso dell'Inter che aveva raggiunto il centro del capoluogo meneghino con il solo in ...

Continua a leggere>>