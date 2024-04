FBI e FBI | International stasera su Rai 2 - trama e cast degli episodi del 27 aprile

(Di sabato 27 aprile 2024) La serata che Rai 2 dedica al franchise FBI torna con due nuove puntate in prima visione TV. Questa sera, sabato 27, a partire dalle 21:20, su Rai 2, nuovo appuntamento con la sesta stagione di FBI e con la terza stagione dello spin-off FBI:. Di seguito trovate le trame e ildei dueche si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay e disponibili nella sezione on demand. Le due serie sono state recentemente rinnovate dalla CBS. FBI: Sinossi edell'o 'Resta al tuo posto' Il terzoo della sesta stagione inizia con la scoperta dei corpi di un imprenditore locale di successo e del suo socio, entrambi rapiti e uccisi …

È un messaggio dalle varie interpretazioni quello pubblicato su X da Marcell Jacobs nella notte italiana, ma in cui si nascondono sicuramente una vena polemica e una ironica. Il corridore azzurro vincitore dell’oro olimpico a Tokyo non ha ancora esordito in una gara ufficiale nel 2024, l’anno ... Continua a leggere>>

Stazione Marittima, approda la Mein Schiff 6: quasi 3mila turisti in provincia di Salerno - Gallozzi: "Stiamo aspettando l’esito dei nuovi collegamenti verso il Cilento per poter regalare ai turisti un’esperienza ancora più ricca e completa. Il nuovo layout della Stazione Marittima consentir ...

Continua a leggere>>

Sinner-Sonego, dove vedere in tv l’esordio di Jannik al Masters 1000 di Madrid - Jannik Sinner è passato direttamente al secondo turno dove dovrà battere il suo compagno di doppio Lorenzo Sonego, reduce dal successo contro Gasquet ...

Continua a leggere>>

Marcell Jacobs, debutto all’East Coast Relays: cerca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 - Esordio stagionale precoce per il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs: in Florida meeting con i migliori. Mattia Furlani in Diamond League in Cina, Yeman Crippa e Nadia Battocletti in Germa ...

Continua a leggere>>