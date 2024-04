Dolce Sicilia | la Reggiana sbanca Palermo per 2-1 e la salvezza è più vicina

Il Palermo è la grande incognita della serie B, una big che con Corini in panchina non è riuscita a trovare continuità e si è trovata quasi costretta a cambiare allenatore affidandosi a Mignani che però non è ancora riuscito a curare l’allergia di vittorie dei rosanero che non vincono da cinque ...

Continua a leggere>>

Le Formazioni ufficiali di Palermo-Reggiana, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B 2023/2024. Non sa più vincere il Palermo, a cui mancano i 3 punti da ormai più di un mese. I rosanero, però, sono ancora in sesta posizione e cercano i playoff. E la Reggiana, reduce da tre ...

Continua a leggere>>