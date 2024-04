Palermo-Reggiana sabato 27 aprile 2024 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali - quot - pronosti -i, convocati

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilè la grande incognita della serie B, una big che con Corini in panchina non è riuscita a trovare continuità e si è trovata quasi costretta a cambiare allenatore affidandosi a Mignani che però non è ancora riuscito a curare l’allergia di vittorie dei rosanero che non vincono da cinque giornate. I siciliani InfoBetting: Scommesse Sportive eci