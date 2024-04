Dilettanti Monturano - Colli e Montegiorgio a caccia di successi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Mancano solo novanta minuti in Eccellenza e Promozione alla fine del campionato mentre in Prima e Seconda categoria sono 180 i minuti che dividono le squadre dal termine della stagione. Eccellenza in campo domani con la Civitanovese chiamata a blindare la promozione in Serie D. Basta un successo contro una Jesina già con la testa ai play-out per festeggiare il ritorno in quarta serie con il Montefano ancora in corsa però e distante due sole lunghezze. In coda è una corsa forsennata per il miglior piazzamento per i play-out e per la salvezza diretta con, Sangiustese eche cercanoimportanti. In campo oggi l’ultima giornata di Promozione con la griglia play-off già quasi definita con Vigor Castelfidardo, Atltico centobuchi, Trodica e Corridonia ormai dentro ma con le posizioni da ...