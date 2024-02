“9 minuti con l’Arcivescovo” – 12ª conversazione con sua Eccellenza Monsignor Bellandi

Torna il «Kaire», alle 20.32 l'Arcivescovo entra nelle case ambrosiane – Chiesa di Milano

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nuovo appuntamento, oggi, 23 febbraio 2024, con “9con”, la consueta video-intervista dell’ultimo venerdì del mese, aldi Salerno-Campagna-Acerno, S.E.Andrea. S.E., in particolare, ha annunciato due importanti mostre che si terranno a marzo: “Il mio Inferno”, prima parte del progetto Dante Profeta di Speranza e “Sub Tutela Dei” dedicata a Rosario Livatino, magistrato agrigentino ucciso dalla mafia nel 1990 e proclamato Beato da Papa Francesco nel 2021. Inoltre si è soffermato su “La tavola degli Oratori- Cominciamo da Don Bosco”, incontro per educatori e formatori degli oratori in programma il 25 febbraio e, ancora, sulla lezione gratuita on-line su “La Regola di San Francesco”, organizzata per ...