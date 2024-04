Convocati Juve - solo tre assenti per la sfida contro il Milan

(Di sabato 27 aprile 2024), ecco le scelte di Massimiliano Allegri in vista delladi sabato serailallo Stadium Lantus ha diramato la lista deidi Massimiliano Allegri per laal. Per quanto concerne gli: outDe Sciglio oltre agli squalificati Pogba e Fagioli. Ecco la lista bianconera.

L’ Inter si prepara alla sfida casalinga di domenica 14 aprile alle 20:45. Secondo quanto segnalato da Sky Sport, per il match di domani ci saranno due importanti novità tra i convocati per mister Simone Inzaghi. DUE novità – Mancano poco più di ventiquattro ore alla sfida tra Inter e Cagliari in ... Continua a leggere>>

Maggio sarà uno dei mesi più caldi dell’intera stagione di Pattinaggio artistico a rotelle. Oltre infatti all’importantissima seconda tappa dell’Artistic International Series, in scena a Trieste, si svolgeranno in Italia anche i Campionati Europei 2024 Gruppi Show e Precision, rassegna che verrà ... Continua a leggere>>

La lista dei Convocati del Monza per la sfida di domani all’Atalanta : assenti Caprari e Dany Mota, recupera Carboni Il Monza ha reso nota la lista dei Convocati scelti da Palladino in vista della sfida di domani contro l’Atalanta. Assenti Caprari e Dany Mota, mentre invece recupera Carboni. ... Continua a leggere>>

Parma, contro il Lecco servono solo tre punti davanti ai quindicimila del Tardini | LA FORMAZIONE - convocati e probabili formazioni Sabato al Tardini tutti con il cappellino giallo, i Boys: “Facciamo sentire la voglia di Serie A” IlParmense.net (3 giorno/i fa) - Una sfida praticamente decisiva per ...

Continua a leggere>>

Una sfida tutta ferrarese per inseguire le Olimpiadi - Canoa: Marta Bertoncelli ed Elena Borghi a Ivrea aspettando Europei e le gare di Coppa del Mondo. La selezione per andare a Parigi è durissima.

Continua a leggere>>

Messina, oggi l’ultimo atto a Monopoli. Pugliesi condannati a vincere, Modica convoca un 2006 LE PROBABILI FORMAZIONI - L'allenatore giallorosso potrebbe mescolare le carte, dando spazio a chi ne ha avuto meno in stagione Ultima gara stagionale per il Messina, ieri arrivato in Puglia per giocare oggi a Monopoli. sfida ...

Continua a leggere>>