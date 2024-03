Oriana Sabatini | “Matrimonio? Vi racconto la proposta di Paulo Figli? Ci piacerebbe”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Le parole della cantante argentina: "Ci sposiamo qui vicino a casa mia in Argentina. Il numero degli invitati non lo abbiamo definito"

Il 2024 di Paulo Dybala potrebbe essere un anno da ricordare. Sperano i tifosi della AS Roma che possa esserlo sportivamente. Ma lo sarà certamente per il matrimonio con Oriana Sabatini , la... (leggo)

Oriana Sabatini sarà la moglie del calciatore Paulo Dybala : scopri tutto ciò che c’è da sapere sulla modella e cantante argentina . Il 2024 si prospetta un anno molto intenso per molti calciatori. ... (rompipallone)

Paulo Dybala ha una splendida fidanzata : si chiama Oriana Sabatini ed è famosissima. Scopriamo tutti i dettagli della sua carriera . Classe 1993, talento immenso e passione sfrenata per il pallone, ... (sportnews.eu)

Dybala si sposa, Oriana: "Sono stressata". E svela nuovi dettagli sulle nozze - Mancano quattro mesi a uno dei matrimoni più attesi dell'anno, quello tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini. In un'intervista a LAM, noto programma della tv argentina, la cantante e attrice ha fornito qu ...corrieredellosport

Oriana Marzoli sta insieme a Cristiano Iovino La ex gieffina interviene sul gossip - Oriana Marzoli sta insieme a Cristiano Iovino dopo la fine della storia con Daniele Dal Moro La ex gieffina interviene sul gossip.blogtivvu

Sabatini, il racconto drammatico: "Sono finita in ospedale per una dieta folle" - Alice, ex Miss Italia e giocatrice di basket, ha parlato della propria esperienza nel programma tv Zona Bianca ...corrieredellosport