Cancro senza mutazioni | il ruolo nascosto delle modifiche epigenetiche

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 aprile 2024) Unapiù importanti scoperte della scienza e della medicina moderne consiste nella dimostrazione che l’inizio e la progressione delsono processi legati apiù o meno estese possibili in svariati geninostre cellule. Ricondurre l’insorgenza e la crescita dei tumori a danni al nostro genoma, in geni precisi, non è stato solo un importante avanzamento teorico, che ha fatto luce sul perché e come siamo soggetti ai tumori: da allora, infatti, la continua scoperta di nuovi geni implicati nei più diversi tipi diha prodotto sia nuove, efficacissime terapie, sia una diagnostica di precisione che non ha riscontri precedenti nella storia della medicina. Nell’ultimo decennio, tuttavia, è emerso un ulteriore meccanismo regolatorio, spesso attivo nei tumori: la modifica ...