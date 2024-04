Cambia l’ordine d’arrivo di MotoGP | penalità nella Sprint - podio per Pedrosa con la wild-card!

(Di sabato 27 aprile 2024) Fabio Quartararo ha tagliato il traguardo in terza posizioneRace del GP di Spagna, riuscendo a concretizzare una spettacolare rimonta dopo essere scattato dalla 23ma piazza. Il pilota della Yamaha ha però subito una, impartita oltre un’ora dopo la conclusione della gara veloce sul circuito di Jerez. A causa di un’irregolare pressione delle gomme, al centauro francese sono stati comminati otto secondi da scontare sul tempo finale di arrivo. L’alfiere della Yamaha è così scivolato al quinto posto, venendo superato da Daniel(che aveva preceduto di cinque centesimi al traguardo) e da Franco Morbidelli (che si era lasciato alle spalle di 1.4 secondi). Danielsale così sul terzo gradino delalle spalle dei connazionali Jorge Martin (Ducati ...

