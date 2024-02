Biathon | micidiale Francia | oro nella staffetta femminile con 2 giri di penalità! Comola compromette la gara dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Polveri bagnate per l’Italia a Nove Mesto (Repubblica Ceca),penultima giornata didei Mondiali 2024 di biathlon. Sulle nevi ceche laha tenuto banco e le azzurre si presentavano da campionesse del mondo in carica. La magia di Oberhof (Germania) si è trasformata nell’incubo odierno perché il poligono si è rivelato assai complicato, per via del vento, soprattutto per Samuelache si è trovata a dare il lancio. Una scelta che, a posteriori, non ha pagato, considerato il 2+4 della 25enne nostrana. Nei fatti ladella compagine tricolore è finita così, per il distacco accumulato al termine di 2:25.6. Per questo, quanto è accaduto dopo è anche poco significativo. Alla fine della fiera, Dorothea Wierer (0+3), Rebecca Passler (0+1) e Lisa Vittozzi ...