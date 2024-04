Calendario Europei judo 2024 oggi | orari 27 aprile - t - streami -g, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) È tempo di day-3 ai Campionatidi, in corso di svolgimento sui tatami della Zagreb Arena. Nella capitale croata vanno in scena quest’le ultime cinque categorie di peso individuali della rassegna continentale: 90, 100, +100 kg al maschile e -78, +78 kg in campo femminile. Domani ci sarà spazio infine per laa squadre miste. L’Italia vuole continuare al meglio una manifestazione sin qui positiva e schiera quattroka nelle categorie pesanti, anche se l’osservato principale sarà in primis Gennaro Pirelli. Il napoletano è chiamato infatti ad un gran risultato con l’obiettivo di rientrare in zona qualificazione diretta per le Olimpiadi di Parigi nei -100 kg (al momento verrebbe ripescato tramite quota continentale). Sorteggio negativo e pochissime chance di ...