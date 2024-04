Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi | orari 27 aprile - t - ordine di rotazio -e, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024)sabato 27va in scena la quarta giornata di gare aglidimaschile. Prosegue l’avventura a Rimini, dove si disputeranno le ultime finali di specialità. I migliori otto atleti si daranno battaglia per la conquista delle medaglie su volteggio, parallele pari e sbarra tra i seniores (ieri si erano sfidati tra corpo libero, cavallo con maniglie e anelli). Tra gli juniores, invece, spazio agli atti conclusivi su tutti gli attrezzi. Si inizierà alle ore 10.00 con le gare riservate agli under 18 e si andrà avanti fino alle ore 12.40 circa. Alle ore 16.30 scatteranno invece le prove per i big, che termineranno attorno alle ore 19.00. L’Italia vuole sognare in grande con Mario Macchiati alle parallele pari e Yumin Abbadini alla sbarra tra i seniores. ...